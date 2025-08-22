Водителей и пешеходов Подмосковья призывают быть аккуратнее на дорогах вечером

В Московском регионе стало ужа темнеть гораздо раньше, поэтому на дорогах следует быть внимательнее. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей и пешеходов быть осторожнее и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

«В преддверии осени риск ДТП увеличивается, так на улице раньше темнеет, а число автомобилей на дорогах растет — меняется стиль вождения», — пояснили в ведомстве.

Пешеходам следует обязательно носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметнее. А переходя дорогу, нужно смотреть не в телефон, а по сторонам. Не стоит перебегать проезжую часть и начинать переход, если вы видите, что зеленый сигнал светофора уже начал мигать.

Оцените ситуацию, убедитесь, что водители остановились перед переходом и пропускают вас — не нужно перебегать дорогу по диагонали, следует пользоваться только переходами. Если вы с ребенком, то держите его за запястье и ведите справа от себя. Если вы с коляской, то обязательно возьмите ребенка на руки. Коляску можно катить сбоку, справа от себя. Можно и перед собой, но здесь следует помнить, что это наименее безопасный вариант, так как коляску водители из второго ряда могут не заметить и продолжить движение.

Водителей, в свою очередь, призываем не спешить и снижать скорость заблаговременно перед переходами — обязательно пропускать пешеходов. Помните, что во время осадков тормозной путь увеличивается, что может привести к непоправимым последствиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.