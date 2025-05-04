Водитель спас пассажиров горящего автобуса в Раменском

В подмосковном Раменском полностью выгорел автобус, ходивший по маршруту №9. Никто не пострадал благодаря своевременной реакции водителя.

Автобус загорелся 4 мая около 09:00 на остановке «ЦРБ» на улице Чугунова. Водитель Алексей действовал оперативно.

Он рассказал, что автобус резко остановился. Начал идти дым.

Алексей открыл двери, после чего вышли пассажиры. Автобус начал гореть, но с помощью огнетушителя водителю удалось потушить половину пламени.

Через некоторое время подошел мужчина. Он дал Алексею другой огнетушитель, но автобус начал гореть сильнее. Тогда водитель опустил капот и убежал.

Службы прибыли на место происшествия за восемь минут. Пожар удалось локализовать, но автобус весь выгорел. Его невозможно восстановить. Транспорт планируют отбуксировать.

Движение по улице Чугунова сначала перекрыли, а потом восстановили. Автобус использовался 10 лет. Такая авария стала первой в практике Алексея. Он начал работать в 1978 году. За самоотверженные действия руководство пообещало выплатить Алексею премию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.