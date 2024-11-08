Водитель подмосковного автобуса спас пассажира, которому стало плохо

Водитель «Мострансавто» Андрей Бирюков спас пассажира, которому стало плохо во время поездки на маршруте № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)». Он только отъехал от станции метро, когда услышал раздавшиеся в салоне крики. На ближайшей остановке сотрудник принял необходимые меры, чтобы исключить самопроизвольное движение автобуса, и вошел в салон. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Я увидел, что одному из пассажиров, сидящему в кресле, стало нехорошо, по разным признакам было похоже, у мужчины случился эпилептический припадок. Я быстро оценил ситуацию, вызвал скорую, сообщил в диспетчерскую о случившемся и остался рядом с пассажиром. Он не потерял сознание, мы разговаривали, я старался его поддержать», — рассказал Андрей Бирюков.

Все пассажиры отнеслись к происходящему с пониманием. Они вышли на остановку, а следующий по маршруту автобус забрал их. Карета скорой помощи приехала на место быстро.

Андрей Бирюков работает в «Мострансавто» (МАП № 3 г. Домодедово) с 2023 года, он опытный сотрудник, права категории D получил в 1986 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.