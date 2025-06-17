Водитель «Мострансавто» представит Подмосковье на конкурсе «Лучший водитель автобуса»

В Нижнем Новгороде с 18 по 20 июня состоится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса». На соревнованиях Московскую область представит водитель автобуса из «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Преодолевать конкурсную трассу на автобусе большого класса будет Артем Быстриков из МАП № 8 г. Химки — неоднократный победитель профессиональных состязаний различного уровня. Так, в мае он представлял Московскую область на XXVII Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге.

Программа конкурса включает в себя экзамен по ПДД, скоростное маневрирование и комфортное вождение. Участникам предстоит продемонстрировать мастерство в выполнении сложных элементов: «змейка», «круг», «заезд в бокс», «колея», «эстафета», «остановка» и «заезд в ворота». В соревнованиях примут участие профессионалы из различных регионов России. Призовой фонд составляет 1 млн рублей.

Сотрудники «Мострансавто» регулярно участвуют и занимают призовые места в областных, всероссийских и международных конкурсах профмастерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.