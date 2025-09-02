Водитель «Мострансавто» помогла мальчику найти родителей

В минувшую пятницу после дневного рейса на маршруте № 463 Малаховка — Москва (м. Выхино) вышли все пассажиры, кроме одного мальчика школьного возраста. Водитель ТС Светлана Потапова с участием отнеслась к ребенку с особенностями развития, попыталась выяснить, как он один оказался в автобусе, и сразу позвонила в полицию. Оказалось, что родители уже ищут малыша, и тогда Светлана Ивановна отвезла ребенка в участок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Вырастив двоих сыновей, Светлана Потапова, водитель из МАП № 1 г. Люберцы, осуществила свою давнюю мечту — водить большой автобус, и получила водительские права категории «D» уже будучи на пенсии. Теперь, работая на линии, часто получает от пассажиров позитивные отклики за умение общаться с людьми и создавать хорошее настроение во время рейса. О ее человеческих качествах и в этот раз в компании узнали из благодарности пассажиров автобуса.

Журналисты не раз писали о том, как Светлана Ивановна в очередной раз сделала «крутой поворот» в своей жизни, освоив совершенно новую для себя специальность. В одном из интервью она упоминала, что в сентябре этого года должна примерить на себя еще одну ипостась — стать бабушкой. «Вся наша компания желает крепкого здоровья Светлане Ивановне и ее семье. Удачи на дорогах!» — отметили в компании.

«Мострансавто» гордится сотрудниками, которые в работе не только профессионально выполняют свои должностные инструкции, но и руководствуются высокими нравственными принципами.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.