Водитель Мострансавто из Коломны вернул пассажирке забытую сумку

Водитель автобуса Мострансавто Александр Дрожжин 4 февраля оперативно вернул пассажирке забытую сумку с документами и деньгами на маршруте №56 «Бронницы — м/р Горка», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инцидент произошел утром 4 февраля на автобусном маршруте №56 «Бронницы — м/р Горка». Пассажирка обнаружила пропажу сумки и сразу обратилась к диспетчеру. Диспетчер оперативно связался с водителем Александром Дрожжиным, который находился в рейсе. На одной из остановок водитель вместе с пассажирами осмотрел салон и нашел забытую сумку.

Александр Дрожжин сообщил о находке диспетчеру и договорился передать сумку владелице на автовокзале во время обратного рейса. Пассажирка получила свои вещи в тот же день и поблагодарила водителя за помощь.

Александр Дрожжин работает водителем уже 20 лет, продолжая семейную традицию. Он отметил, что всегда старается вернуть забытые вещи владельцам как можно быстрее.

Мострансавто напоминает, что при обнаружении пропажи пассажиры могут заполнить форму «Забытые вещи» на сайте компании. Для получения найденных предметов необходимо предъявить паспорт и расписаться в журнале. Все находки хранятся в филиалах до шести месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.