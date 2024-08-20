Водитель автобуса из Люберец вновь примет участие в конкурсе профмастерства

Осенью в Подмосковье пройдет конкурс «Лучший водитель АО «Мострансавто-2024». Так, в этом году еще раз покажет свое мастерство Юрий Лысов, сотрудник МАП № 1 г. Люберцы, занявшиий первые места на соревнованиях «Лучший водитель МО-2022», «Лучший водитель АО «Мострансавто-2022», обладатель приза зрительских симпатий и участник международных конкурсов профмастерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стаж по категории D у Юрия — 21 год, семь из которых он работает в Мострансавто. По его собственным словам, воплощает в жизнь мечту детства — быть водителем автобуса. Принял решение участвовать в конкурсе снова, чтобы закрепить прошлый успех.

К соревнованию готовится ответственно: регулярно повторяет ПДД. Да и мотивация высокая — выигрыш хочет потратить на семью. Его девиз на соревнованиях: «Верь в свои возможности».

Встретить конкурсанта в обычной жизни можно на маршруте № 1232 «Люберцы (мкр. Люберцы-2015») — Москва (м. Выхино)», он уверенно управляет автобусом НЕФАЗ-5299.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.