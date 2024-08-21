Водитель автобуса из Балашихи примет участие в конкурсе профмастерства

Осенью в Подмосковье пройдет конкурс «Лучший водитель АО «Мострансавто-2024». Соревноваться на автобусе малого класса будет Александр Сунгаев, водитель из МАП № 11 г. Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сунгаев работает в «Мострансавто» с 2021 года. И уже в 2022 году на своих первых профессиональных состязаниях принес победу не только филиалу, но и всему предприятию: признан лучшим водителем Подмосковья в категории «Малый класс» и стал лучшим и в корпоративном конкурсе.

При этом Александр — скромный человек, считает, что многие в компании куда лучше водят общественный транспорт.

«Работу свою люблю, считаю, надо уметь общаться с руководством, коллегами, а главное — с пассажирами. Если получится снова достичь высокого результата — буду рад оправдать надежды филиала», — добавил Александр.

Встретить одного из лучших водителей региона можно на маршруте № 5 «Балашиха–3 — ст. Салтыковская».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.