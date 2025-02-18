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Во Фрязине прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей

В городском округе Фрязино сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Щелковское» проведена массовая проверка водителей в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Целью рейда стало выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Автоинспекторы проводили визуальную оценку состояния водителей и проверяли соблюдение Правил дорожного движения.

В ходе мероприятия было проверено более 50 автомобилей. Нарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, не выявлено. Каждому водителю вручены тематические памятки с напоминанием об ответственности за нетрезвое вождение.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — грубое нарушение ПДД, подвергающее опасности жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.