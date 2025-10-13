Во Фрязине отремонтировали элементы дорожной инфраструктуры

Специалисты «Мосавтодора» на региональных дорогах в городском округе Фрязино отремонтировали элементы инфраструктуры для обеспечения безопасности движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городе Фрязино остановки на Полевой и Московской улицах очистили от граффити и окрасили, на проспекте Мира убрали сухостой, отремонтировали освещение, провели ремонт тротуара и восстановили поврежденный знак, на Окружном проезде опилили ветви деревьев, мешающих обзору автомобилистов.

Еще на Московской улице отремонтировали перильное ограждение, ликвидировали дефекты покрытия на тротуаре и восстановили работоспособность линии освещения. Также освещение отремонтировали на Полевой улице.

В ведомстве отметили, что для поддержания безопасности на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.