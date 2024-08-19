Во Фрязине обновили тротуар на пересечении трех улиц

В Московской области к ремонту дорог приступили с середины апреля. Так, на прошлой неделе в рамках плана «Добрых дел» коммунальщики выполнили ямочный ремонт тротуара на главном перекрестке во Фрязине, сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Обновление асфальтового покрытия дорожники произвели на тротуаре на пересечении проспекта Мира и улиц Полевой и Советской.

В 2022 году во Фрязине был заменен асфальт общим объемом 5,863 км, а в 2023 году — 1,094 км, в 2024 году планируется сделать 2,765 км, уже заменено 900 м асфальтового покрытия, на данный момент идут работы на ул. Пушкина, Горького и завершается ремонт на Окружном проезде.

На этой неделе во Фрязине запланировано:

ремонт малых архитектурных форм на ул. Советская, дом № 10А;

демонтаж и в дальнейшем ремонт карусель по адресу: пр. Мира, дом № 13;

покос травы вблизи детской игровой площадки по адресу: пр. Мира, дом № 25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.