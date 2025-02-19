Во Фрязине капитально отремонтируют сразу две дороги

В 2025 году на территории городского округа Фрязино, планируется провести капитальный ремонт двух ключевых участков дорог. Общая протяженность этих участков составит почти 1 км, а именно 0,996 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по ремонту запланированы на весну, и их начало будет зависеть от установления благоприятных погодных условий. Мы надеемся, что к этому времени природа будет на нашей стороне, и работы смогут пройти в срок. Завершение ремонта планируется на осень, чтобы обеспечить комфортный проезд для всех автолюбителей и пешеходов.

Первый участок — проезд к кладбищу. Его длина составляет порядка 543 метров. Этот участок дороги давно требует внимания и ремонта, и мы уверены, что его обновление значительно улучшит доступ к этому важному месту для многих жителей нашего округа.

Второй участок — ул. Чкалова, участок 2, который имеет длину приблизительно 453 метра. Эта дорога ведет к конечной остановке по ул. Нахимова, где находится офис Многофункционального центра (МФЦ). Обновление этого участка создаст более удобные условия для тех, кто посещает МФЦ и пользуется общественным транспортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.