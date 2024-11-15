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Во дворе дома в Домодедове поменяют расположение дорожных знаков

Во дворе дома 6 по улице Дружбы в городе Домодедово сегодня поменяют расположение дорожных знаков, запрещающих парковку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Видела обращения жителей дома по поводу установки знаков во дворе, которые по факту лишили их большого количества парковочных мест. Дала поручения профильному заместителю разобраться в ситуации», — сказала глава г. о. Домодедово Евгения Хрусталева.

В пятницу 15 ноября на место выехали сотрудники управления ЖКХ администрации и представители министерства чистоты Московской области. Подошли и жители дома.

При сравнении установленных знаков с разработанным проектом организации движения установили, что один знак, размещенный на углу дома, установлен неверно, его развернут иначе. Еще два знака принято решение убрать. В течение дня работы завершатся.

Изменения в организации движения во дворе призваны сделать беспрепятственным проезд мусоровоза к контейнерной площадке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.