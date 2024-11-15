Во дворе дома в Домодедове поменяют расположение дорожных знаков
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Во дворе дома 6 по улице Дружбы в городе Домодедово сегодня поменяют расположение дорожных знаков, запрещающих парковку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Видела обращения жителей дома по поводу установки знаков во дворе, которые по факту лишили их большого количества парковочных мест. Дала поручения профильному заместителю разобраться в ситуации», — сказала глава г. о. Домодедово Евгения Хрусталева.
В пятницу 15 ноября на место выехали сотрудники управления ЖКХ администрации и представители министерства чистоты Московской области. Подошли и жители дома.
При сравнении установленных знаков с разработанным проектом организации движения установили, что один знак, размещенный на углу дома, установлен неверно, его развернут иначе. Еще два знака принято решение убрать. В течение дня работы завершатся.
Изменения в организации движения во дворе призваны сделать беспрепятственным проезд мусоровоза к контейнерной площадке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.