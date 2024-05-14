Во дворах Щелкова отремонтируют асфальтовое покрытие

Асфальтовое покрытие планируют отремонтировать во дворах округа Щелково. Завершить работы планируется в конце июня 2024 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов в городском округе Щелково», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, проездов на дворовые территории, внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по адресам: Московская область, округ Щелково.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по адресам: г. Щелково, ул. Космодемьянская, д. 12 и Пролетарский пр. д. 21, 25, включающий демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров, плиточного покрытия, дорожного бортового камня, ремонт внутридвороных проездов и парковок, валку деревьев, установку скамеек и урн, сигнальных столбиков, информационных стендов и велопарковки, устройство газонов, покрытия велодорожки их цветного асфальтобетона, пешеходных ограждений, установку дорожных знаков, высадку деревьев и кустарников, устройство видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.