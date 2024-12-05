Во дворах Подмосковья эвакуировано порядка 100 транспортных средств за месяц

С начала ноября порядка 100 автомобилей во дворах Подмосковья эвакуировали за неправильную парковку, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков „Остановка запрещена“ и „Работает эвакуатор“ инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время. За последние 11 месяцев больше всего машин отправились на штрафстоянку в муниципалитетах, находящихся в „красной зоне“ по запаркованности, — Красногорске, Ленинском и Одинцовском округах — 209, 213 и 183 единицы соответственно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Что делать, если машину эвакуировали:

В случае, если обнаружено отсутствие автомобиля, необходимо набрать номер 112, по которому оператор проконсультирует по вопросу адреса спецстоянки; Перед приездом на спецстоянку необходимо очно прибыть в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для получения протокола об административном правонарушении. В протоколе инспектор Министерства поставит отметку о разрешении на выдачу машины; С копией протокола, полученной в территориальном отделе, отправиться на спецстоянку и забрать авто.

С эвакуацией или без — за парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» нарушителю выпишут штраф в размере 1 500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.