Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:55

Во дворах Балашихи завершили работы по ямочному ремонту

Ямы и выбоины больше не помешают комфортному передвижению пешеходов и автомобилистов в пределах дворовых территорий городского округа Балашиха. Во дворах завершили работы по ямочному ремонту, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В 2023 году во дворах и внутриквартальных проездах округа было обновлено более 50 тыс. кв. метров дорожного покрытия.

А уже в этом сезоне специалисты отремонтировали более 30 тыс. кв. метров асфальта в 34 дворах муниципалитета.

Всего в Подмосковье планируется восстановить около 575 тыс. кв. метров асфальтового покрытия во дворах и проездах в 33 городских округах региона.

Особое внимание при проведении ремонтных работ уделяется дефектам, на которые поступают обращения от жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.