Власти Петербурга планируют увеличить штрафы за безбилетный проезд

В Санкт-Петербурге проходит антикоррупционную экспертизу законопроект об увеличении с апреля штрафов за безбилетный проезд — в 3 раза, до 1500 рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Здесь безбилетники ездят не за счет штрафов, которые им грозят, а за счет других людей, которые платят за проезд в общественном транспорте. С точки зрения социальной справедливости повышение размера штрафа для безбилетников можно понять», — прокомментировал ситуацию председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры города Алексей Цивилев.

Одновременно начальник отдела дохода и контроля финансово-экономического управления «Горэлектротранса» Светлана Шишкина подчеркнула, что безбилетных пассажиров в Петербурге всего 5%, что говорит об эффективной работе контролеров.

Частные автобусные перевозчики в Петербурге перешли на новую модель транспортного обслуживания без кондукторов три года назад. В прошлом году контролеры проверили проездные у более чем 18 миллионов пассажиров.