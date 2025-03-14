Власти Новокузнецка потратят почти 45 млн руб на машины для мэра и администрации

сегодня в 11:48

Власти Новокузнецка объявили о поиске подрядчика, способного обеспечить перевозки главы города и других сотрудников мэрии, сообщает Сiбдепо .

Начальная сумма, которую готовы заплатить из бюджета города, составляет 44 399 960 рублей.

В рамках контракта исполнитель должен предоставить не только автотранспорт, но и водителей, отвечающих требованиям опрятного внешнего вида, на постоянную основу.

Согласно условиям, необходимо обеспечить наличие 4 внедорожников, 2 кроссоверов, 1 грузового автомобиля, 5 микроавтобусов и 20 седанов. В указанную сумму также включены расходы на техническое обслуживание автопарка.

В настоящий момент проводится конкурс на выбор подходящего поставщика услуг.