Власти Мытищ проверили аварийный мост в Поведниках

Выездная комиссия администрации городского округа Мытищи 7 апреля обследовала мост в поселке Поведники, ведущий к дому отдыха «Подмосковье». Сооружение признали находящимся в неудовлетворительном состоянии, тротуары закрыли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке приняли участие исполняющий обязанности главы округа Алексей Воробьев, его заместители Иван Яськив и Артур Суворов, а также руководители профильных управлений. Комиссия осмотрела мост в поселке Поведники, который ведет к дому отдыха «Подмосковье» и является единственным подъездным путем к объекту.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.