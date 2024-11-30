Власти Москвы рассказали о первых итогах работы трех цифровых станций метро

По итогам работы затри месяца новых цифровых станций столичного метрополитена пропускная способность на них выросла на свыше 30% благодаря новой конструкции турникетов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первые в стране цифровые станции городского общественного транспорта работают в мегаполисе три месяца.

«Мы открыли их на „Марьиной Роще“ Большой кольцевой линии и в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

На цифровых указателях пассажиры могут найти актуальную информацию о маршрутах, правилах поведения в метрополитене. Кроме того, с помощью них можно планировать поездки по Москве. На сенсорных стелах находятся схема станции и ее оборудование, карта района.

Цифровая стойка «Живое общение», расположенная на станции «Марьина Роща», за это время ответила на около 6 тыс. вопросов. Также 1,2 тыс. пассажиров за три месяца воспользовались автоматами для покупки билетов с новым дизайном и интуитивно понятным меню.

А мини-проекторы на эскалаторах цифровых станций рассказывают о погоде и предлагают прослушать полезные объявления.

Больше всего те, кто пользуются данными станциями, остались довольны индикацией загруженности вагонов, а также информативностью цифровой навигации. В данных разработках принимали участие российские компании.

Власти столицы планируют, что к 2030 году до 30% всей навигации в городской подземке сделают цифровой, для пассажиров будут работать улучшенные функции.