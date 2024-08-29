Новый мост через Москву-реку готов на 35%

Новый автомобильный мост, состоящий из шести полос, соединит сразу три района столицы через Москву-реку, новый объект готов уже на 35%, об этом в своем блоге в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мост через Москву-реку свяжет сразу три района: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. Он же обеспечит дополнительный выезд с территории с территории Национального космического центра в сторону северо-запада столицы», — рассказал Собянин.

Строители уже приступили к установке опор объекта, который возводят методом надвижки. Работы по сборке металлоконструкций арочного пролетного строения занимают около 15 месяцев. Работы по устройству подпорных стен нового объекта также продолжаются.

По предварительным оценкам, все работы должны завершиться в 2025 году, после чего мост введут в эксплуатацию.