Власти Москвы поздравили водителей пассажирского транспорта с праздником

сегодня в 10:33

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников и ветеранов автомобильного городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Его отмечают водители, механики, инженерно-технические и иные специалисты предприятий столицы.

Собянин отметил, что они отвечают за комфорт и безопасность пассажиров. Также водители делают Москву ближе для большого количества жители.

Мэр поблагодарил сотрудников столичного транспорта за верность делу, качественный труд и огромный вклад в улучшение города. Собянин пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

«Спасибо вам, дорогие друзья», — добавил мэр Москвы.

