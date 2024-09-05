Власти Москвы открыли дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

В Москве состоялось открытие дороги-связки между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале .

Протяженность нового дорожного участка составляет 4,4 километра. Он стал завершением формирования Московского скоростного диаметра (МСД) на юге города за пределами МКАД. Бессветофорная магистраль проходит параллельно путям МЦД-2.

«Теперь проще добраться в районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также в подмосковное поселение Булатниковское. Тоннель под МКАД строили закрытым способом — без прекращения движения. Не останавливали его и на прилегающей МЦД-2», — сообщил Собянин.

В дальнейшем власти Москвы соединят МСД с дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Строители заканчивают возводить один из участков на этом направлении, протяженность которого составляет около полутора километров.