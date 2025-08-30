Власти Москвы опровергли планы по расширению сети платных дорог в столице. Как сообщили в Департаменте транспорта « Интерфаксу », ведомство не получало предложений о повсеместном введении платы за проезд по городским магистралям.

При этом в дептрансе напомнили, что в городе уже успешно работают две платные трассы — Проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр, пользующиеся популярностью у автомобилистов несмотря на высокие тарифы.

Информация о возможном масштабном расширении системы платных дорог появилась после заявления члена Общественного совета при Минтрансе Михаила Блинкина, который в интервью «Абзацу» утверждал, что технически столица готова к введению оплаты за километр пробега для борьбы с пробками.

Параллельно стало известно, что столичные власти уже определили подрядчиков для строительства двух новых платных участков: от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда (компания «Дороги Москвы — Магистральная», связанная с Газпромбанком) и от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта («Столичная Магистраль Юг» дочерняя структура ВТБ).

Эти проекты, однако, не означают перевода всей городской дорожной сети на платную основу, подчеркивают в дептрансе.