Власти Москвы не будут строить велодорожку на Тверской улице

Инициатива переделать одну из восьми полос дороги под велодорожку на Тверской улице Москвы принадлежит депутату Мосгордумы Дарье Бесединой*, но в столичном Дептрансе ее не оценили, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Дептранс Москвы отказался менять дорожную инфраструктуру Тверской улицы столицы, объяснив это высокой интенсивностью движения.

«Высокая интенсивность транспортных потоков на Тверской улице не позволяет обустроить комфортные и безопасные велополосы для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. В связи с высокой интенсивностью пешеходных потоков организация велодорожек на тротуарной части улицы приведет к возникновению конфликтных ситуаций между пешеходами, велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности», — объяснили свой отказ в Дептрансе.

Беседина* направляла предложение в Дептранс 19 августа. Отрицательный ответ она получила спустя десять дней — 29 августа 2024 года.

* — Признана на территории России лицом, выполняющим функции иностранного агента.