Власти Москвы назвали срок окончания строительства станции метро «Потапово»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что готовность станции метро «Потапово» Сокольнической линии на сегодняшний день составляет 85%, ее планируют полностью достроить уже до конца текущего года.

Градоначальник отметил, что новая станция «Потапово» облегчит жизнь порядка 37 тысяч человек, которые живут рядом. Они смогут экономить на дороге минимум 40 минут в день.

«Сейчас работаем над архитектурным обликом станции. На платформе уже закончили облицовку пола. Монтируем декоративную перфорированную обшивку здания», — пояснил Собянин, что именно в настоящее время делают рабочие.

Столичный мэр подчеркнул, что станцию уже практически остеклили, что обеспечит максимальную освещенность интерьера. Для строительства объекта используют только долговечные материалы, такие как натуральный камень.

«Потапово» в Москве станет первой отапливаемой наземной станцией, ее оснастят внушительным количеством вентиляционного оборудования, а на путях установят двойные стеклопакеты.