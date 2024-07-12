Власти Москвы и «Яндекс» обсудили планы по развитию беспилотного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин и советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин после совместного осмотра Инженерного центра автономного транспорта одной из крупнейших технологических компаний нашей страны обсудили совместные планы о развитии беспилотного транспорта в российской столице, пишет ТАСС .

По словам Собянина, в настоящее время компания «Яндекс» является одним из ключевых партнеров Москвы сразу по нескольким направлениям, в том числе в транспортном.

«Главное направление — это транспорт, это «Яндекс Такси», которое теперь уже хорошо знают не только в Москве, но и во всей стране. Это такие направления, как образовательные процессы, образовательные сервисы, электронные учебники, чат-боты, государственные сервисы, которые также мы делаем совместно с «Яндексом». И новые разработки в виде беспилотников, которые уже сегодня можно увидеть на улицах Москвы», — сказал Собянин.

Глава города и представитель «Яндекса» обсудили совместные планы по развитию беспилотного транспорта в столице. В настоящее время технологичная компания в реальных городских условиях при содействии столичного Дептранса успешно испытывает свои беспилотные машины. И в этой области компания и власти Москвы продолжат развиваться.