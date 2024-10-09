Владимир Волков проверил надземый переход через М5 «Урал» в поселке Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил готовность надземного пешеходного перехода через М5 «Урал» в поселке Октябрьском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В завершающей стадии строительство надземного пешеходного перехода через М5 „Урал“ в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьском.

Заказчик объекта ФКУ „Центравтомагистраль“. В настоящее время установлены опоры мостового сооружения, произведен монтаж лестничных пролетов, сборка каркаса. Ввести переход в эксплуатацию планируется до конца текущего года», — отметил Волков.

Он уточнил, что надземный пешеходный переход длиной более 60 метров. На участке обустроены тротуары, освещение, водоотведение. Мостовое сооружение выполнено из металлоконструкции, для безопасности пешеходов на пролетном строении и лестничных сходах проектом предусмотрено устройство защитного ограждения из монолитного поликарбоната.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.