Владимир Ефимов рассказал, какой будет новая дорога к станции Кокошкино МЦД-4

Специалисты уже начали строить новую автомобильную дорогу в ТиНАО, которая улучшит качество жизни местных жителей и обеспечит им удобный подъезд к станции Кокошкино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Сейчас ведется подготовка территории к строительству. Дорога подойдет к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы. Она протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы. Общая протяженность составит около двух с половиной км. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году», — рассказал Ефимов.

В рамках реализации проекта строители реконструируют улицы, а также возведут новую дорогу, которая будет включать в себя от двух до трех полос движения. Для пешеходов оборудуют удобные тротуары, а также пешеходные переходы. Для всеобщего комфорта установят современные ливневые канализации.

Новую дорогу оборудуют наружным освещением и автоматической системой управления дорожным движением. Действующие светофоры на пересечении улицы Горького и Зайцевского шоссе реконструируют. После того, как все работы полностью завершат, прилегающие территории благоустроят и озеленят.

«Работы по строительству улицы районного значения к железнодорожной станции Кокошкино выполняет генеральный подрядчик ООО „Современные технологии дорожного строительства“. Государственный заказчик — ГКУ города Москвы „Москворечье“», — дополнил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено 390 километров автомобильных дорог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая дорога пролегает в объезд поселка, что сократит время в пути примерно на 25%. Также до конца 2026 года в ТиНАО в эксплуатацию планируют ввести более 100 километров новой проезжей части.