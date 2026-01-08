Владельцы новых LADA жалуются на проблемы с тягой и повышенный расход топлива

Владельцы новых автомобилей LADA моделей Vesta и Granta замечают в своих машинах провалы тяги, пинки двигателя, повышенный расход топлива и посторонние шумы, сообщает Mash .

Собственники уточняют, что форсунки EFI работают нестабильно из-за неточной подачи топлива и плохого распыления, это уменьшает эффективность работы мотора даже на новых авто. Ремни ГРМ HOLA, которые устанавливают на современные 16‑клапанные версии Vesta и Granta шумят, свистят, а еще они быстро изнашиваются. Это происходит и при минимальном пробеге.

Также часть владельцев отечественных автомобилей отмечает неустойчивую работу дроссельной системы — обороты холостого хода в машине плавают, а отклик педали газа становится медленнее, поэтому становиться хуже комфорт вождения и создается угроза безопасности на дороге.

Собственники предпочитают в случае таких проблем менять бюджетные компоненты сразу. Они приобретают качественные аналоги и ремонтируют авто своими руками, чтобы избежать преждевременных поломок и больших сумм за работу из автосервисов.

