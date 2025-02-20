Владельцы китайских машин из Подмосковья считают их приспособленными к морозам

Более 50% владельцев иномарок считают, что «китайцы» не приспособлены к морозам

Российские владельцы автомобилей китайского производства не согласны с широко распространенным мнением, что машины из Поднебесной не приспособлены к суровым российским морозам. Вероятно, это связано с небольшим опытом использования китайских авто в зимний период, сообщили РИАМО в пресс-службе группы «Ренессанс Страхование».

В опросе приняли участие автовладельцы из крупных городов России, в том числе из Московской области. Так, 60% владельцев иномарок считают, что китайские автомобили не приспособлены к российским зимам, среди владельцев «китайцев» схожего мнения придерживаются лишь 23%.

Согласно опросу, владельцы китайских машин наиболее активно готовились к зимнему сезону. В частности, 73% владельцев авто из Поднебесной провели подготовку к зиме, в то время как среди водителей корейских марок показатель составил 61%, российских — 56%, а японских — 55%.

34% владельцев китайских автомобилей опасаются, что их машины могут выйти из строя при температуре от минус 10 до минус 15 градусов (11% у других иномарок). В то же время 19% респондентов считают критической температурой диапазон от минус 15 до минус 25 градусов (16% у других иномарок).

При этом 67% подмосковных респондентов заявили, что зима и морозы представляют собой испытание независимо от страны-производителя автомобиля. Лишь треть автовладельцев не предприняла никаких мер подготовки к зимнему сезону, в то время как большинство готовили «железного коня» к холодам.

По данным опроса, автомобилисты часто опасаются, что при критически низкой температуре может произойти разряд аккумулятора, масло загустеет, машина не заведется, а также могут замерзнуть омывающая жидкость, топливо в баке и тормозные колодки.

Подготовка автомобиля к зимнему сезону для большинства жителей Московской области обошлась в сумму, не превышающую 15 тыс. рублей. При этом 32% респондентов потратили на это не более 5 тыс. рублей, а 26% — от 5 до 15 тыс. рублей.