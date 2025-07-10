Владелец автомобиля получил возмещение ущерба после нападения овчарки в Ардатове

В Ардатове суд взыскал с администрации Ардатовского округа компенсацию в пользу автовладельца, чья машина была повреждена овчаркой в августе 2023 года, сообщает pravda-nn.ru .

В Ардатове суд рассмотрел дело о возмещении ущерба владельцу автомобиля, который пострадал из-за нападения собаки. Инцидент произошел 26 августа 2023 года, когда овчарка выбежала на дорогу и укусила заднее левое крыло и левую заднюю дверь машины. В результате на автомобиле появились царапины и вмятины.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что повреждения могли быть нанесены собакой. Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила, что суд обязал администрацию Ардатовского округа выплатить автовладельцу 27 663 рубля в качестве возмещения материального ущерба, а также компенсировать судебные расходы.

Требование о компенсации морального вреда суд отклонил.