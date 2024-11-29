Викторина к 5-летию МЦД началась в проекте «Активный гражданин»

Проект «Активный гражданин» и столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подготовили новый выпуск «Большой викторины». Она посвящена пятилетию Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается на сайте мэра Москвы.

Жителям города предстоит ответить на восемь вопросов о работе МЦД и новейшем поезде, созданном в России. На каждый вопрос предлагают пять вариантов ответа, один из них — правильный.

За верный выбор начисляют баллы, которые можно использовать в программе лояльности «Миллион призов». Их можно обменять на услуги и товары партнеров, направить на благотворительность. К выпуску «Большой викторины» подготовили интервью с сотрудниками МЦД.

Проект «Активный гражданин» выпускает викторину каждые две недели. В ней могут участвовать зарегистрированные пользователи. Викторины посвящены интересным событиям, историческим фактам и достижениям города.