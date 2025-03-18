Видео: толпа на «Новокузнецкой» не может сесть в поезд из-за сбоя в метро

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Толпа пассажиров скопилась на «Новокузнецкой» из-за сбоя в метро

На станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метро наблюдалась толпа пассажиров, которые не могли уехать из-за сбоя, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Подали пустой поезд со стороны „Павелецкой“ и поехали обратно к „Павелецкой“. Всех выгонят из поезда, поезда дальше не идут», — поделились пассажиры.

На видео показано, что множество пассажиров стоят на платформе и ждут поезда.

Ранее на центральной части «зеленой» ветки подземки произошел сбой из-за человека на пути. Поезда не курсировали от станции «Сокол» до «Новокузнецкой».

Сейчас движение восстановлено и вводится в график.