Видео с места ДТП и полиция: что делать, если вас сбил электросамокатчик

Юристы ответили, как правильно действовать, если случилась авария с электросамокатом. Они рассказали, на что можно рассчитывать пострадавшему, сообщает «Секрет Фирмы» .

При наезде электросамокатчика необходимо действовать так же, как и при столкновении с авто. Для начала необходимо вызвать скорую помощь и полицию. Если травмы не слишком серьезные, то можно самостоятельно обратиться в ближайшее отделение травмпункта.

Обязательно необходимо вызвать полицию на место происшествия, а также зафиксировать травмы и увечья в медпункте. Юрист юридической фирмы Intellect Дарья Васина добавила, что полиция также может зафиксировать все повреждения и получить записи с камер наблюдения для установления личности нарушителя.

Во время ожидания правоохранителей стоит самостоятельно собрать и записать на камеру необходимую информацию о происшествии. Можно сфотографировать самокат, его номер, место аварии, причиненный вред (одежда, травмы), а также записать данные очевидцев. Если нарушитель не скрылся с места ДТП, важно взять и его данные.

Если самокат был арендован у кикшеринговой компании, стоит сообщить о случившемся ей и передать туда всю необходимую информацию. Так, собранные доказательства почти наверняка приведут к виновности самокатчика.

«Однако в некоторых случаях при наличии определенных обстоятельств к ответственности можно привлечь и кикшеринговую компанию. К таким обстоятельствам относится, например, неисправность самоката — в этом случае ответственным лицом будет также собственник самоката», — заключила юрист.