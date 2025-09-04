Видео: робот-доставщик помешал проехать Aurus с мигалкой в Москве

сегодня в 14:39

Робот-доставщик помешал проехать Aurus с мигалкой в Москве

В центре столицы робот-доставщик решил не уступать дорогу автомобилю Aurus с мигалкой. Видео публикует URA.ru .

На кадрах видно, как по улице следует кортеж из машины ДПС и Aurus, движение в это время регулировал госавтоинспектор.

В какой-то момент робот-доставщик выехал на дорогу прямо перед люксовом автомобилем, преградив ему путь. Водитель остановился, а «курьер» проехал по пешеходному переходу и отправился по своим делам.

Ровер не специально подрезал машину, он, вероятно, ориентировался на разрешающий сигнал светофора.