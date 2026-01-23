Вход на популярную станцию метро в центре Петербурга ограничат на 2,5 месяца

В Санкт-Петербурге с 26 января вводится особый режим работы вестибюля станции метро «Площадь Александра Невского-1» (линия 3). Изменения связаны с началом планового капитального ремонта одного из эскалаторов и продлятся более двух месяцев, сообщает Бриф24 со ссылкой на комитет по транспорту Петербурга.

В течение всего периода работ — до 8 апреля 2026 года — вход на станцию по будням в вечерние часы пик (с 17:50 до 19:00) будет ограничен.

При возникновении критического скопления пассажиров на входе, сотрудники метрополитена вправе оперативно изменить режим работы дверей на вход в сторону ужесточения или смягчения. Тем не менее пассажирам рекомендовано заранее продумывать маршруты поездок.

В качестве альтернативы на время ремонта пассажиры могут пользоваться вестибюлем соседней станции «Площадь Александра Невского-2».

