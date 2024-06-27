Ветераны смогут пользоваться бесплатным проездом по удостоверению в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым ветераны боевых действий смогут пользоваться для бесплатного проезда не только социальной картой, но и удостоверением ветерана боевых действий, передает корреспондент РИАМО.

Ветеранам боевых действий положен бесплатный проезд на наземном транспорте Подмосковья и столицы и в Московском метрополитене.

Теперь для этого они смогут воспользоваться удостоверением ветерана боевых действий в виде пластиковой карты, если на ней есть транспортное приложение.

Подробнее о получении удостоверения ветерана боевых действий можно узнать на сайте госуслуг региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.