Ветераны Подмосковья могут бесплатно воспользоваться услугами такси. Еще с 2017 года на территории Подмосковья на постоянной основе организован бесплатный проезд в такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных на территории региона, и их сопровождающих. Особенно эта услуга актуальна в преддверии 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для того, чтобы заказать бесплатное такси, ветерану или его близким достаточно позвонить по единому номеру 122, набрать добавочный номер 5 и дождаться ответа оператора. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество ветерана, год рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута. Воспользоваться бесплатным проездом в такси в любое время могут только те участники ВОВ, кто находится в списке органов соцзащиты населения Подмосковья», — пояснили в ведомстве.

После оформления заказа придет подтверждающее сообщение с госномером, маркой и цветом автомобиля такси. Прием звонков осуществляется с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00. Общая стоимость поездок за месяц не должна превышать 1000 рублей, а число поездок не ограничено.

«Также к 80-летнему юбилею Великой Победы в Одинцове будут организованы бесплатные поездки на такси до городского Парка Победы для ветеранов и их сопровождающих. В перевозке будет задействовано порядка 10 машин. Кроме этого, по всему Подмосковью мы украсили 200 машин: такси оклеили георгиевской лентой и надписью «С праздником Великой Победы», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.