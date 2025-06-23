Ветеран СВО из Подмосковья признан лучшим принимающим турнира по волейболу сидя

Команда ветеранов специальной военной операции из Подмосковья приняла участие на всероссийских соревнованиях по волейболу сидя «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Честь Подмосковья отстаивали 8 спортсменов, все они являются участниками боевых действий. Среди них: кавалеры ордена Мужества, медали за Отвагу, медаль за Храбрость, медали Жукова и других наград за боевые заслуги.

​На групповом этапе турнира сборная Московской области одолела соперников из Свердловской области (2:0), Ставропольского края (2:1) и Забайкальского края (2:1). Затем в четвертьфинале подмосковные волейболисты уступили будущим чемпионам — команде Республики Бурятия.

​По итогам соревнований игрок сборной Московской области Николай Макаров был признан лучшим принимающим всего турнира.

​Соревнования прошли с 20 по 22 июня в Москве и объединили 15 команд героев СВО со всей России. На турнире выступили как любители, так и опытные спортсмены, призеры межрегиональных Кубков Защитников Отечества.

​«Соревнования по волейболу стали одним из самых популярных среди участников СВО. В детстве все хоть немного в волейбол играли, навыки есть, оборудование не самое сложное. Вид спорта стал популярным во многих регионах. 15 команд из всех федеральных округов РФ представляют сильнейшие коллективы, это своеобразный чемпионат мира для участников СВО. Собрались лучшие из лучших. Такие соревнования стимулируют спортсменов больше тренироваться. Паралимпийский комитет России заинтересован, чтобы выявлять лучших и приглашать их на совместные сборы с нашей национальной командой», — заявил журналистам телеканала «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Все участники соревнований после торжественной церемонии награждения отправились на экскурсию в сердце страны — Московский Кремль. Сотрудники Государственного Кремлевского дворца провели специальную программу по территории: показали величие Успенского собора и познакомили с сокровищами Оружейной палаты.

​«Мы гордимся спортсменами, проявляющими мужество и силу духа на площадке. Наш проект направлен на поддержку героев, выбравших путь активного образа жизни и достижения высоких результатов в адаптивном спорте. Для этого были предусмотрены призовые сертификаты. Мы продолжим развивать подобные инициативы, способствующие развитию паралимпийского движения», — отметила соорганизатор проекта «Герои нашего времени», председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

​Всероссийский турнир по волейболу сидя «Герои нашего времени» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.