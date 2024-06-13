Велосипед или самокат: какой спортивный транспорт стал самым популярным в России

Велосипед отвоевал у самоката прошлогоднее лидерство по числу товаров в кассовых чеках россиян и стал самым популярным видом легкого транспорта для спорта и отдыха минувшей весной, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

В рамках исследования аналитики банка выделили популярные виды легкого летнего транспорта у россиян весной 2024 года из топ-100 товаров в зависимости от количества кассовых чеков с ними в онлайн-сервисах кредитной организации. В их числе оказались велосипеды, самокаты, ролики и скейтборд. Взяв их за 100%, эксперты сравнили доли между собой.

Чаще всего, как показала статистика банка, из вышеупомянутых видов летнего спортивного транспорта минувшей весной покупали велосипеды: 46% кассовых чеков пришлось на покупки именно их. Причем годом ранее доля у велосипедов составляла 41%. Средний чек одной покупки весной текущего года составил 19 550 рублей.

Второй по популярности минувшей весной вид транспорта для спорта и отдыха — самокат. В этом году он сместился в рейтинге на одну позицию ниже. По данным банка «Русский Стандарт», доля покупок самокатов в марте–мае 2024 года составила 33%. При этом годом ранее он был лидером с долей в 42%. Средний чек покупки самоката весной этого года — 4 339 рублей.

13% покупок — у роликовых коньков. Интерес к ним вырос — весной прошлого года показатель был 11%. А средний чек на покупку роликов в марте–мае 2024 года составил 4 991 рубль.

Наконец, на последней строчке с долей в 8% оказался еще один популярный в городе спортивный транспорт — скейтборд. Весной 2023 года его доля была 6%. А средний чек на покупку скейтборда в марте–мае 2024 года составил 803 рубля.