Вебинары по дорогам и транспорту пройдут в Подмосковье 26 февраля

Специалисты Минтранса Подмосковья в среду, 26 февраля, традиционно проведут вебинары, которые помогут заявителям правильно подать документы на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru , сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта.

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения «Мосавтодор» — с 09:00 до 10:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/7145770572).

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/2511856995).

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047).

Внесение в реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/2904865009).

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/4141691302).

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/6600464570).

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — с 15:00 до 16:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/6259732815).

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30 (https://webconf.mosreg.ru/c/2912605742).

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525).

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525).

Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525).

Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области — с 16:30 до 17:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525).

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог — с 16:30 до 17:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/7639926525).

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — 17:00 до 18:00 (https://webconf.mosreg.ru/c/6918259747).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.