сегодня в 17:47

Вебинары по дорогам и транспорту пройдут в Подмосковье 23 октября

В среду, 23 октября, специалисты Минтранса Подмосковья традиционно проведут вебинары, чтобы помочь заявителям подать документы на региональном портале госуслуг правильно, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках вебинаров специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и наиболее частые причины отказа по услугам, которые предоставляются в сфере дорог и транспорта. Все услуги доступны на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru.

Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода дорог регионального значения Мосавтодор — с 09:00 до 10:00.

Согласование проектов и схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области — с 10:00 до 11:00.

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси — с 11:00 до 12:00.

Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по МКАД грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн, сведений об оформленных пропусках — с 12:00 до 13:00.

Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования — с 13:00 до 14:00.

Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — с 14:00 до 15:00.

Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — с 15:00 до 16:00.

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ — с 16:00 до 16:30.

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00.

Предоставление земельных участков в аренду для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры — с 16:30 до 17:00.

Предоставление земельных участков в бессрочное пользование для строительства автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры Московской области — с 16:30 до 17:00.

Согласование местоположения границ земельных участков со смежными в полосе отвода дорог регионального или межмуниципального значения Московской области — с 16:30 до 17:00.

Предварительное согласование предоставления земельных участков, для размещения строящихся и реконструируемых дорог — с 16:30 до 17:00.

Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильным дорогам Московской области — 17:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.