Вдоль 13 региональных дорог Подмосковья устранили незаконные граффити и рекламу

Специалисты Мосавтодора ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на 13 региональных дорогах в восьми городских округах. Их выявили в ходе обследования территории, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Рекламные объявления убрали с опор наружного освещения на ул. Кооперативной и со знаков на ул. 2-й Кирова в Жуковском, также очистили знаки — на дороге в поселке городского типа Отрадное г. о. Красногорск, и остановки — на ул. Малой Московской в Старой Купавне Богородского округа.

Вандальные надписи ликвидировали на остановочных павильонах, расположенных на ул. Колхозной в Лыткарине, на улицах Московской и Полевой во Фрязине, на ул. Гагарина в Орехово-Зуеве, на ул. А. И. Калинина в селе Липицы г. о. Серпухов.

А еще в Долгопрудном специалисты очистили от рекламы знаки и остановки на ул. Малой Московской, Лихачевском шоссе и Лихачевском проспекте, а граффити убрали на остановках на, Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.