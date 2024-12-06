Вблизи станции метро Алтуфьево с 7 декабря изменятся места высадки и посадки пассажиров

В связи с проведением реорганизации дорожного движения наземного пассажирского транспорта вблизи станции метро Алтуфьево с 7 декабря изменится место посадки и высадки ряда автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Место посадки на маршрутах № 273 «Москва (Абрамцевская ул.) — Поведники», № 302 «Троицкое — Москва (м. Алтуфьево)», № 456 «Долгопрудный (ДК Вперед) — Москва (м. Алтуфьево)», № 519 «Марфино — Москва (м. Алтуфьево)», № 545 «Долгопрудный — Москва (м. Алтуфьево)», № 572 «Долгопрудный (м/р Новые Водники) — Москва (м. Алтуфьево)» и № 1062 «Химки (ул. Совхозная) — Москва (м. Алтуфьево)» переносится к павильону 5А (Алтуфьевское шоссе, д. 86, корп.1.), а место высадки — к павильону 8В (Алтуфьевское шоссе, д. 91).

Также меняются места высадки на маршрутах № 310к «Талдом — Москва (м. Алтуфьево)», № 1291к «ЖК «Датский квартал» — Москва (м. Алтуфьево)» — пассажиров будут высаживать у павильона 8В (Алтуфьевское шоссе, д. 91). На маршруте № 303 «Вешки — Москва (м. Алтуфьево)» место высадки на основном ходе Алтуфьевского шоссе у выхода № 1.

На маршруте № 401 «Дмитров — Москва (м. Алтуфьево)» места посадки и высадки не изменятся — как и прежде будут у павильона 3с (Алтуфьевское шоссе, 90).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.