Василий Десятков: в Восточном Бирюлеве модернизируют улично-дорожную сеть

Работы по развитию дорожной сети запланированы в Южном административном округе столицы на территории, прилегающей к 6-й Радиальной, Липецкой улицам, а также к Проектируемым проездам № 891 и 6631. Госконтракт на выполнение проектных и строительных работ уже заключен, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«Для обеспечения транспортной доступности района Бирюлево Восточное построят и реконструируют улично-дорожную сеть — это внутриквартальные и подъездные дороги, а также обустроят парковочные места. Завершить все работы планируют в 2027 году. Сейчас идет проектирование объекта», — рассказал Десятков.

В рамках проекта будет построена подъездная дорога к школе № 508 с организацией разворотной площадки длиной 210 м, реконструирован Проектируемый проезд № 892 с созданием кольцевой развязки протяженностью 200 м, а также возведен внутриквартальный проезд длиной 150 м в районе здания по адресу: улица Кантемировская, д 3, к. 3.

Помимо этого, запланировано строительство Проектируемого проезда № 891А на отрезке от Проектируемого проезда № 6631 до действующей дороги у здания по адресу: 6-я Радиальная улица, д. 7/1, к. 1. Его протяженность составит 290 м. Одновременно с этим будет обустроено 570 кв. м парковочных мест по следующим адресам: 6-я Радиальная ул., д. 3, к. 1; ул. Бехтерева (от д. 3, к. 2 до д. 5) и ул. Кантемировская (напротив д. 53, к. 1). Также предусмотрены работы по благоустройству территории общей площадью около 2 га.

Это не единственный проект развития улично-дорожной сети на юге Москвы. В настоящее время ведется активная фаза строительства очередного участка Московского скоростного диаметра — от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал увеличение пропускной способности Большой Юшуньской улицы, что позволит улучшить транспортное сообщение между районами Зюзино и Нагорный, в которых проживают порядка 200 тыс. человек.