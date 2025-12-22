Василий Десятков: новый фрагмент МСД повысит транспортную доступность юга Москвы

С вводом дополнительного участка Московского скоростного диаметра произойдет перераспределение автомобильных потоков и снизится нагрузка на Каширское шоссе, Пролетарский проспект, Кавказский бульвар, а также на улицы Бакинскую, Липецкую, Кантемировскую и Луганскую, которые водители часто используют в качестве объездных путей. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Василий Десятков.

«В настоящее время работы развернуты на всех участках дополнительного маршрута Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги. Завершить строительство мы планируем в 2026 году», — рассказал Десятков.

Он добавил, что после ввода этого участка в эксплуатацию повысится эффективность диаметра в южной части Москвы, а также улучшится транспортное обслуживание сразу пяти районов: Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного и Орехова-Борисова Северного.

В настоящее время, в частности, осуществляется укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода через пути Второго Московского центрального диаметра. Ранее для этого путепровода были установлены железобетонные опоры. Параллельно на данном участке ведется строительство нескольких дополнительных эстакад для МСД и тоннеля под Бакинской улицей.

Реализация проекта позволит завершить формирование юго-восточной части скоростного диаметра, соединив шестой и восьмой участки трассы с выездом на Бакинскую улицу и далее на магистраль М-4 «Дон», что обеспечит комфортное и безопасное движение автомобильного транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про строительство и реконструкцию дорог вдоль путей МЦД-4 в районе Очаково-Матвеевское.