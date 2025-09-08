Василий Десятков: на Большой Юшуньской улице реконструируют 26 съездов

В столице подрядчик приступает к реконструкции Большой Юшуньской улицы на отрезке от улицы Каховка до Балаклавского проспекта. Завершение работ намечено на следующий год. В соответствии с проектом будет расширена действующая дорожно-уличная сеть, заменены подземные коммуникации и выполнены работы по благоустройству, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«Проект предусматривает повышение категории Большой Юшуньской улицы до магистральной улицы районного значения путем реконструкции 1,2 км дорожного полотна с устройством тротуаров с двух сторон, а также 26 существующих съездов. Помимо этого, на улице установят пять остановок городского транспорта», — рассказал Десятков.

В настоящий момент уже ведутся работы по перекладке и строительству инженерных сетей, а также выемке грунта для подготовки будущего основания дороги.

Количество задействованных рабочих будет меняться в зависимости от стадии и достигнет более 100 человек в периоды наиболее интенсивной деятельности.

Проектная документация включает переустройство магистральных теплотрасс, поэтому выполнение работ требует согласования с котельными для обеспечения бесперебойного теплоснабжения нескольких столичных районов. Также в процессе реализации проекта предстоит перенести кабельные линии, возвести новую и реконструировать старую ливневую канализацию.

После реконструкции дорога будет полностью освещена и оснащена всей необходимой инфраструктурой. В рамках благоустройства установят остановочные павильоны, оборудованные информацией о маршрутах и времени прибытия транспорта онлайн, светофорные объекты и автоматизированную систему управления дорожным движением, которая будет интегрирована в общегородскую сеть. По окончании работ пропускная способность автомобильной трассы значительно возрастет, что благоприятно отразится на транспортной доступности новой перспективной застройки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что увеличение пропускной способности Большой Юшуньской улицы позволит улучшить транспортную связность между районами Зюзино и Нагорный, в которых проживают приблизительно 200 тыс. человек.