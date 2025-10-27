Василий Десятков: Дмитровское шоссе соединили с бульваром Академика Ландау

сегодня в 11:30

В районе станции метро «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии был продлен бульвар Академика Ландау, чтобы соединить его с Дмитровским шоссе. Об этом сообщил руководитель департамента строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«В рамках проекта в районе Северный на северо-востоке Москвы построили и реконструировали 0,5 км дорог. Соединили бульвар Академика Ландау с боковым проездом Дмитровского шоссе, реконструировали участок Долгопрудненского шоссе, устроили разворотные съезды», — отметил Десятков.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, повышенное внимание уделяется качеству выполнения работ на объектах городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, весь процесс строительства этого объекта улично-дорожной сети в СВАО находился на контроле ведомства. За время работ инспекторы провели 8 выездных проверок на соответствие выполняемых работ проектной документации.

«Для осуществления инструментального контроля применяемых материалов привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. После завершения итоговой проверки оформили разрешение на ввод проезда в эксплуатацию», — рассказал Слободчиков.

Реализация этого проекта позволила улучшить транспортное обслуживание 1-го и 2-го микрорайонов района Северный, а также создать новую связку между Долгопрудненским шоссе и бульваром Академика Ландау, организовав сквозное движение через Дмитровское шоссе. Новая дорога также повысит доступность станции метро «Физтех».

Создание таких локальных дорог способствует сокращению излишнего пробега автомобилей, перераспределяет транспортные потоки и снижает нагрузку на крупные магистрали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице в период с 2026 по 2028 годы планируется ввести в эксплуатацию свыше 283 км дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.