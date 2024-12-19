В Звенигороде завершают демонтаж «недостроя» в микрорайоне «Южный»

На месте «недостроя» в звенигородском микрорайоне «Южный» оборудуют разворотное кольцо, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Многоэтажный дом на 132 квартиры снесут до конца декабря этого года.

Депутат Одинцовского городского округа Дмитрий Александров отметил: на месте «недостроя» летом следующего года построят разворотное кольцо для автобусов.

«Временно площадку для разворота общественного транспорта сделали возле дома № 21, но здесь паркуют свои автомобили многие жильцы ближайших домов. Часто водители не доезжают до временной площадки для общественного транспорта: разворачивают автобус возле корпуса № 2. Это небезопасно для пешеходов. Кроме того, в микрорайон „Южный“ приезжают школьные автобусы», — рассказал Дмитрий Александров.

До конца декабря рабочие полностью демонтируют 17-этажный «недострой» и вывезут строительный мусор.

Весной следующего года на участке начнут строительство: здесь появится новый остановочный павильон и удобная зона ожидания с лавочками.

Многоэтажный дом вошёл в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев, в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.